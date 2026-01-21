Comment un champion du CAC40 aide l’ICE de Trump à traquer les migrants

La police anti-migrants ICE (Immigration and Customs Enforcement) est à nouveau au centre des controverses aux États-Unis après l’assassinat par balles, le 7 janvier dernier, de Renee Good par un fonctionnaire de l’ICE à Minneapolis.

Depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche il y a un an, cette agence fédérale qui fonctionne de facto comme une milice au service d’un pouvoir exécutif de plus en plus autoritaire se distingue par ses méthodes violentes et arbitraires, ciblant de manière indiscriminée des individus suspectés d’être des migrants sans papiers.

Si la création de l’ICE date de l’administration Bush, dans la foulée des attentats du 11 septembre, elle a vu son budget exploser sous la nouvelle administration. La « One Big, Beautiful Bill » de Trump a fléché environ 170 milliards de dollars pour les opérations anti-migrants, dont plusieurs dizaines de milliards pour l’ICE, qui apparaît désormais comme l’agence la mieux financée de toute l’histoire des États-Unis. D’un peu plus de 9 milliards de dollars en 2025, son budget annuel devrait passer à 11 milliards en 2026.

Cette manne profite à de nombreuses entreprises qui fournissent l’ICE en biens et services divers, allant des armes et équipements de protection aux services numériques en passant par la détention et le transport des victimes de l’agence.

« Recherche de personnes »

Parmi ces entreprises, un nom retient l’attention, puisque c’est celui d’un champion français des services, pilier de la Bourse de Paris qui figure dans l’indice CAC 40 depuis 1988 : Capgemini. Une des filiales américaines du groupe, Capgemini Government Solutions, s’est vu attribuer il y a quelques semaines par l’ICE un nouveau contrat de 4,8 millions de dollars. Son objet est sans ambiguïté : « obtenir des services de recherches de personnes (skip tracing) pour les opérations de coercition et de déportation ».

Selon les bases de données gouvernementales, Capgemini est un partenaire historique de l’ICE, avec des contrats depuis au moins 2007, dont certains se chiffrent en dizaines de millions de dollars. Les prestations offertes par le géant français vont de la « planification des détentions » et des lits nécessaires à du support informatique. L’entreprise s’est même vantée de ce partenariat dans la section « histoires de clients » de son site web, assurant que « l’équipe de Capgemini travaille étroitement pour aider [ICE] à, minimiser le temps requis et le coût de la déportation de tous les étrangers illégaux déportables hors des États-Unis ».

L’entreprise française n’est certes pas la seule à se mettre au service de l’ICE. Dans des précédents articles, l’Observatoire des multinationales avait attiré l’attention, notamment, sur le rôle du cabinet de conseil Deloitte et de Palantir, la firme de services numériques fondée par Peter Thiel.

La manne de l’ICE

Parmi les fournisseurs privilégiés de l’ICE, on trouve en première place des entreprises de détention et de prisons privées comme CoreCivic et Geo Group, qui ont vu leurs bénéfices exploser en 2025. Mais aussi des firmes de sécurité comme G4S, des entreprises d’armes légères comme Glock ou Atlantic Diving Supply. Des spécialistes de la surveillance et de la reconnaissance faciale comme Clearview ou l’entreprise israélienne Cellebrite sont également de la fête.

Certains des partenaires de l’agence sont des marques bien connues du grand public et des consommateurs, y compris en France, comme Dell, Motorola, Comcast, FedEx ou Xerox. Au final, la mise en place de la politique anti-migrants de Trump aura été une véritable aubaine pour de nombreuses entreprises locales ou nationales, dont les membres de la nouvelle administration ou leurs proches ont également cherché à profiter personnellement [1].

Les activités de l’ICE étant au centre des résistances à Trump et à ses politiques, les firmes qui font affaire avec l’agence sont particulièrement ciblées par les opposants aux États-Unis, à travers des campagnes de boycott [2] ou bien en interne, via des demandes de désinvestissement portées par des employés, chez Microsoft par exemple. Rien de tel n’est signalé pour l’instant au sein de Capgemini.

Contacté pour cet article, le siège du groupe français ne nous a pas répondu.