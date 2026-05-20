En signant fin 2025 un nouveau contrat avec l’ICE, la police anti-migrants de Donald Trump, Capgemini pouvait espérer toucher jusqu’à 365 millions de dollars. Une véritable manne pour sa filiale dédiée à la sous-traitance pour l’administration fédérale américaine, Capgemini Government Solutions.

Sauf que le groupe français se mettait ainsi au service de la politique la plus controversée du président américain, pour une activité qui n’a rien d’innocent : du « skip tracing », c’est-à-dire de la localisation de personnes en vue de leur arrestation et de leur déportation. Pour couronner le tout, l’entreprise devait être rémunérée en fonction du nombre de migrants qu’elle aurait réussi à faire appréhender.

L’Observatoire des multinationales a révélé l’existence de ce contrat à un moment où les actions et les méthodes de l’ICE étaient au centre de l’attention des médias du monde entier, avec l’assassinat de (entre autres) Renee Good et Alex Pretti.

Suite à nos révélations et au scandale qu’elles ont suscité au sein de l’entreprise et dans l’opinion publique, la direction a annoncé, au terme d’un conseil d’administration extraordinaire début février, la mise en vente de sa filiale controversée.

Depuis, aucune nouvelle. La direction de Capgemini veut tourner la page et se concentrer sur le déploiement de l’IA, qu’elle voit comme son principal levier de croissance (et peut-être son seul moyen de survie). Mais le sujet sera certainement à nouveau à l’ordre du jour de l’assemblée générale du groupe, qui se tient le 20 mai à Paris.