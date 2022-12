Le rapport GAFAM Nation. La toile d’influence des géants du web en France est le premier tableau d’ensemble des stratégies d’influence des géants américains du web en France, qui leur ont permis de s’enraciner dans le pays et jusqu’au plus profond de l’État, en dépit des scandales et des discours officiels sur la "souveraineté numérique".

Les GAFAM ont grandi rapidement jusqu’à atteindre les premiers rangs mondiaux en termes de capitalisation boursière ou de chiffre d’affaires. Sur fond de critiques croissantes et de réveil des régulateurs, ils ont sorti l’artillerie lourde pour défendre leurs intérêts. Ils recourent aux mêmes méthodes de lobbying que les multinationales plus anciennes, mais avec des ressources encore plus considérables, et un pouvoir d’influence accru par leur prise directe sur l’opinion et par leur pénétration au coeur des administrations publiques.

En juillet 2022, le scandale des « Uber Files » a mis en lumière le cynisme des moyens d’influence déployés par Uber pour s’imposer sur le marché européen. Ce sont au fond exactement les mêmes moyens d’influence qui sont mis en œuvre par Amazon, Google et les autres en France, même si ces groupes préfèrent généralement afficher une posture positive et conciliante qui contraste avec l’agressivité d’Uber.

Parmi les principaux enseignements de ce rapport :